NFL vergibt Marketingrechte für Deutschland an vier Teams

New York - Die NFL hat vier Football-Mannschaften Marketingrechte in Deutschland gegeben.

Die New England Patriots, Tampa Bay Buccaneers, Kansas City Chiefs und Carolina Panthers dürfen in Deutschland nun Werbepartnerschaften eingehen, Veranstaltungen wie Trainingslager und Public Viewings organisieren und anderweitig aktiv sein. Die Rechte gelten zunächst für mindestens fünf Jahre, wie die Liga mitteilte. Die Patriots haben mit dem Stuttgarter Jakob Johnson einen deutschen Football-Profi im Kader.

Deutschland ist eines von nur drei Ländern in Europa, für die NFL-Teams Marketingrechte bekommen haben. Sechs Teams dürfen zukünftig in Großbritannien aktiv sein, zwei Mannschaften in Spanien. Weltweit das größte Interesse an Auslandsrechten gab es an Mexiko, dort vermarkten sich ab dem 1. Januar neun Teams. In der NFL gilt die Regel, dass Mannschaften nur im Umkreis von 75 Meilen (ca. 120 Kilometer) um ihren Sitz herum Marketing machen dürfen.

