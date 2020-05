NFL will Schuldengrenze anheben

Die National Football League will die Schuldengrenze für ihre Clubs anheben. Foto: epa Justin Lane/EPA/dpa (Bild: dpa) (Foto: epa Justin Lane/EPA/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

New York - Wegen der Corona-Krise will die National Football League die Schuldengrenze für ihre Clubs nach Informationen des TV-Senders ESPN auf 500 Millionen US-Dollar anheben.

Derzeit dürfen sich die 32 Teams demnach mit maximal 350 Millionen US-Dollar verschulden. Wie ESPN berichtete, sollen die Team-Besitzer am 19. Mai über den Plan abstimmen. Die stärkste Football-Liga der Welt soll am 10. September mit der Partie des Super-Bowl-Champions Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans in die Saison starten. Dass Zuschauer im Stadion sein dürfen, ist unwahrscheinlich. Die Mannschaften rechnen mit hohen Millionenverlusten ohne diese Einnahmen.