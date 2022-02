NHL: Draisaitls Treffer zu wenig für Oilers

Der Treffer von Leon Draisaitl reichte den Edmonton Oilers nicht. Foto: Nick Wass/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Nick Wass/AP/dpa)

Edmonton - Das 33. Saisontor von Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat die zweite Heimniederlage der Edmonton Oilers in der NHL für das Team nicht verhindert. Die Mannschaft aus Kanada unterlag den Chicago Blackhawks 1:4. Die Oilers hatten am Ende ein Torschussverhältnis von 41:30.

Deutlich erfreulicher lief der Abend für Moritz Seider: Der 20-Jährige kam beim 6:3 der Detroit Red Wings gegen die Philadelphia Flyers auf zwei Torvorlagen und machte weiter Werbung in eigener Sache für die Wahl zum Rookie des Jahres in der National Hockey League. «Das war nur der erste Schritt. Wir spielen gegen sie gleich wieder, das wird also eine interessante Paarung für uns und wir wollen natürlich alles gewinnen und die vier Punkte holen», sagte der Verteidiger nach dem ersten Spiel seiner Mannschaft im Anschluss an die All-Star-Game-Pause am vergangenen Wochenende.

