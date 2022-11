NHL: Seider trifft und gewinnt mit Detroit gegen Nico Sturm

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider traf beim Sieg der Red Wings. (© John Munson/AP/dpa)

San Jose (dpa) – - Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat sein erstes Saisontor in der NHL erzielt. Beim 7:4 (1:2, 2:0, 4:2)-Auswärtssieg seiner Detroit Red Wings gegen die San Jose Sharks um Nico Sturm besorgte Seider im Schlussdrittel die 5:4-Führung.

In den anschließenden fünf Minuten trafen die Gäste zwei weitere Male, um die Partie zu entscheiden und nach vier sieglosen Spielen den achten Saisonsieg einzufahren. Für die Sharks setzte es nach drei Erfolgen nacheinander hingegen die zehnte Niederlage. Sturm blieb in seinen knapp 13 Minuten auf dem Eis ohne Torbeteiligung.

Thomas Greiss nahm beim 5:4 (3:0, 1:2, 0:2)-Heimsieg seiner St. Louis Blues nach Penalty-Schießen gegen die Washington Capitols eine wichtige Rolle ein. Der deutsche Torhüter parierte 47 der 51 Schüsse auf sein Tor, im Penalty-Schießen wehrte Greiss fünf weitere Schüsse ab. Im dritten Drittel musste Greiss zweimal hinter sich greifen, nachdem die Blues nach dem ersten Spielabschnitt mit 3:0 geführt hatten. Nach acht Niederlagen in Serie hat St. Louis nun in den vergangenen fünf Partien das Eis als Sieger verlassen.

Eine noch beeindruckendere Erfolgsserie weisen derzeit die New Jersey Devils auf: Nach einem 3:2 (1:1, 1:0, 0:1)-Auswärtserfolg nach Verlängerung bei den Toronto Maple Leafs sind die Devils seit elf Partien ungeschlagen. Jahor Scharanhowitsch erzielte nach 57 Sekunden in der Verlängerung den Siegtreffer für New Jersey.