NHL soll am 13. Januar starten

Die NHL-Saison soll am 13. Januar wieder starten. Foto: Jason Franson/The Canadian Press/AP/dpa/Archiv (Bild: dpa) (Foto: Jason Franson/The Canadian Press/AP/dpa/Archiv)

New York - Die NHL-Saison soll am 13. Januar 2021 beginnen und in der Hauptrunde 56 Spiele für jedes Team umfassen. Darauf haben sich die Spieler und die National Hockey League grundsätzlich geeinigt, berichteten US-Medien.

Der Plan ist allerdings noch nicht offiziell und muss neben den Vorständen auch noch von den Gesundheitsbehörden in Kanada abgesegnet werden.

Wegen der Reisebeschränkungen durch die Corona-Pandemie an der kanadisch-amerikanischen Grenze werden die kanadischen Mannschaften - darunter auch die Edmonton Oilers um die Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und Dominik Kahun - womöglich nur untereinander Partien austragen. Weil die Regeln in den Provinzen zuletzt verschärft wurden, ist dies aber noch nicht sicher.

Den Angaben zufolge sollen die ersten Trainingslager am 31. Dezember beginnen. Die 24 in den Playoffs vertretenen Teams folgen am 3. Januar. Vorbereitungsspiele soll es wohl keine geben.

