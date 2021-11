NHL wählt Eishockey-Profi Seider zum Rookie des Monats

Moritz Seider (r) spielt in der NHL für die Detroit Red Wings. Foto: Paul Sancya/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Paul Sancya/AP/dpa)

New York - Eishockey-Jungprofi Moritz Seider ist in der nordamerikanischen NHL zum Neuling des Monats («Rookie of the Month») Oktober gewählt worden.

Gut zwei Wochen nach seinem Debüt für die Detroit Red Wings setzte sich der 20 Jahre alte Verteidiger aus Zell an der Mosel in einer Punktewertung vor allen anderen Jungprofis der Liga durch, teilte die NHL am Dienstag mit. Mit acht Vorlagen bei einer durchschnittlichen Einsatzzeit von 22:26 Minuten führte Seider das Oktober-Ranking an.

Der junge Deutsche war beim Draft 2019 an sechster Stelle ausgewählt worden und hatte in der Vorsaison unter anderem in Schweden Spielpraxis gesammelt. Erst am 14. Oktober hatte Seider sein NHL-Debüt im Trikot der Red Wings gefeiert.

