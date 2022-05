Nico Sturm mit Colorado in nächster Playoff-Runde

Die Colorado Avalanche haben die nächste Playoff-Runde erreicht. (Bild: dpa) (Foto: Mark Humphrey/AP/dpa)

New York - Nach dem vierten Sieg im vierten Spiel stehen die Colorado Avalanche mit Eishockey-Profi Nico Sturm in den NHL-Playoffs in der nächsten Runde.

Das Team gewann gegen die Nashville Predators mit 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) und kam in der Best-of-seven-Serie mit einer makellosen Bilanz weiter. Wer zuerst vier Siege verbucht, zieht in die zweite Runde der Playoffs ein.

Sturm bekam von allen Colorado-Stürmern die wenigste Eiszeit. Der nächste Gegner für sein Team steht noch nicht fest. In der Serie zwischen den Minnesota Wild und St. Louis Blues steht es nach vier Partien 2:2.

