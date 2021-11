Patriots holen bei Carolina Panthers fünften Saisonsieg

Panthers Running Back Christian McCaffrey (r) löst sich von Patriots Safety Adrian Phillips. Foto: Jacob Kupferman/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Jacob Kupferman/AP/dpa)

Charlotte - Die New England Patriots kommen in der NFL immer besser in Fahrt und haben durch einen Auswärtssieg bei den Carolina Panthers nun vier der vergangenen fünf Partien gewonnen.

Das Team um den Stuttgarter Jakob Johnson bezwang die Panthers beim Comeback von deren Star Christian McCaffrey 24:6. Weil die Bufallo Bills parallel völlig unerwartet gegen die Jacksonville Jaguars 6:9 verloren, haben beide Teams aus der AFC East nun fünf Siege und alle Chancen auf die Playoffs. Die Bills zählen zu den Topteams der NFL, die Jaguars sind derzeit das wohl schlechteste Football-Team der Liga.

Die Pleite der Bills war nicht die einzige Überraschung in Woche neun der National Football League. Die Dallas Cowboys waren nach zuletzt sechs Siegen in Serie beim 16:30 gegen die Denver Broncos chancenlos. Die New York Giants holten einen unerwarteten 23:16-Heimsieg gegen die Las Vegas Raiders. Auch der 41:16-Sieg der Cleveland Browns gegen die Cincinnati Bengals war unerwartet und sorgt für zusätzliche Spannung in der AFC North.

Nach dem positiven Corona-Test von Quarterback Aaron Rodgers verloren die Green Bay Packers bei den Kansas City Chiefs 7:13. Nach zuvor sechs Siegen in Serie fand Ersatzmann Jordan Love als Spielmacher keine Mittel und wurde von seinen Mitspielern immer wieder im Stich gelassen gegen die Super-Bowl-Champions von vor zwei Jahren. Equanimeous St. Brown wurde von Love im Angriff nicht angespielt.

Auch die Los Angeles Rams verloren und kassierten ihre zweite Niederlage der Saison. Im Heimspiel gegen die Tennessee Titans gab es ein 16:28. Das erfolgreichste Team der Saison sind deswegen wieder die Arizona Cardinals, die beim 31:17 gegen die San Francisco 49ers ihren achten Saisonsieg holten und damit mehr haben als alle Konkurrenten.

