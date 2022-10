Red Wings verlieren erstmals vor Verlängerung

Die Detroit Red Wings mussten den New Jersey Devils den Sieg überlassen. (© Carlos Osorio/AP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Detroit (dpa) - - Die Detroit Red Wings um Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider haben zum ersten Mal in der NHL-Saison in der regulären Spielzeit verloren.

Gegen die New Jersey Devils gab es ein deutliches 2:6. Die beiden Niederlagen zuvor hatte das Team erst in der Verlängerung kassiert, dazu kommen bislang drei Siege in der National Hockey League.

Phil Kessel schnappte sich unterdessen den Rekord für die meisten NHL-Spiele in Serie. Der Angreifer der Vegas Golden Knights absolvierte gegen die San José Sharks sein 990. Hauptrunden-Spiel ohne Pause in der besten Eishockey-Liga der Welt und hat damit Keith Yandle überholt. Kessels Serie hat ihren Anfang im März 2009, seither hat er unter anderem zwei Mal den Stanley Cup gewonnen. Zur Feier des Tages erzielte er zudem das 400. Tor seiner NHL-Karriere.

JJ Peterka kassierte mit den Buffalo Sabres beim 1:5 gegen die Seattle Kraken die zweite Niederlage der Saison. Nationaltorwart Philipp Grubauer fehlte den Kraken weiterhin wegen einer Verletzung.