Reichel siegt bei NHL-Debüt - Draisaitl im All-Star-Team

Chicago - Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel hat sein NHL-Debüt gegeben.

Der 19 Jahre alte Nürnberger kam beim 3:2 nach Verlängerung der Chicago Blachkawks gegen die Montreal Canadiens zu fast 16 Minuten Einsatzzeit. Erst einen Tag zuvor war Reichel vom Entwicklungsteam zurückgeholt und in den Kader der Blackhawks berufen worden. Bei seiner Premiere kam der Angreifer auf drei Torschüsse.

Ebenfalls erfolgreich verlief der Abend für Tim Stützle. Mit den Ottawa Senators holte er ein 4:1 gegen die Calgary Flames. Moritz Seider musste dagegen eine Niederlage hinnehmen. Mit den Detroit Red Wings verlor er 0:3 gegen die Winnipeg Jets.

Draisaitl erneut im All-Star-Team

Indes ist Leon Draisaitl als einziger Deutscher für das All-Star-Team ausgewählt worden. Der Angreifer der Edmonton Oilers ist einer von 36 Spielern, die am 4. und 5. Februar in Las Vegas in einem Mini-Turnier gegeneinander antreten sollen. Durch Stimmen von Fans kommt noch ein weiterer Spieler pro Mannschaft hinzu.

Keiner der weiteren deutschen Profis in der National Hockey League steht dafür zur Auswahl. Für den 26 Jahre alten Kölner Draisaitl ist es das dritte Mal, dass er zu den NHL-All-Stars zählt. Alex Owetschkin von den Washington Capitals hat mit acht Teilnahmen die meisten aller dieses Mal ausgewählten Profis.

