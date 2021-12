Rockets in der NBA weiter im Aufwind: Sechster Sieg in Serie

Rockets-Guard D.J. Augustin (M.) steigt zum Korbleger hoch. Die Pelicans-Profis Tomas Satoransky (l) und Trey Murphy III schauen zu. Foto: Michael Wyke/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Michael Wyke/AP/dpa)

Houston - Die Erfolgsserie der Houston Rockets in der NBA geht weiter. Nach dem furchtbaren Saisonstart mit 16 Niederlagen in 17 Spielen war das 118:108 gegen die New Orleans Pelicans bereits der sechste Sieg in Serie.

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis spielte von Beginn an und kam in seinen etwas weniger als 17 Minuten auf zwölf Punkte, drei Rebounds und eine Vorlage. Auch Isaac Bonga verbuchte mit seinem Team einen Sieg. Beim 102:90 der Toronto Raptors gegen die Washington Wizards, für die Bonga bis zur vergangenen Saison gespielt hatte, kam er allerdings nur für 91 Sekunden zum Einsatz und in dieser Zeit auf einen Punkt und einen Rebound.

