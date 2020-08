Sabally erneut stark: Dallas Wings holen sechsten Saisonsieg

Satou Sabally von den Dallas Wings in Aktion. Foto: Phelan M. Ebenhack/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Phelan M. Ebenhack/AP/dpa)

Bradenton - Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat mit einer erneut starken Leistung die Dallas Wings zum sechsten Saisonsieg geführt.

Die 22-Jährige kam beim 82:78 gegen die Indiana Fever auf 18 Punkte, 11 Rebounds und 4 Vorlagen. In ihrer ersten Saison in der stärksten Basketball-Liga der Welt war es bereits das vierte Double-Double mit zweistelligen Werten in zwei wichtigen Statistik-Kategorien.

Wie die NBA hatte auch die WNBA am Donnerstag und Freitag aus Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA nicht gespielt. In der Liga finden wegen des Coronavirus alle Partien in Florida statt.

