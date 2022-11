Siegesserie der Eagles gerissen: Commanders gewinnen

Montez Sweat konnte mit den Washington Commanders den Sieg gegen die Philadelphia Eagles bejubeln. (© Matt Rourke/AP/dpa)

Philadelphia (dpa) - - Die Washington Commanders haben die Siegesserie der Philadelphia Eagles in der NFL beendet.

In Philadelphia holten die Commanders ein 32:21 gegen das zuvor einzige noch ungeschlagene Team der Liga. Mit Taylor Heinicke als Quarterback profitierten die Gäste vor allem von drei Ballverlusten der Eagles - so viele, wie in den acht Spielen zuvor zusammen. Heinicke blieb ohne Touchdown und leistete sich selbst eine Interception, konnte am Ende aber dennoch den fünften Sieg im zehnten Spiel bejubeln.

Die Eagles sind ihren Status als bestes Team der NFL dagegen los und teilen sich die Spitzenbilanz von acht Siegen und einer Niederlage nun mit den Minnesota Vikings. In der starken NFC East ist das Team vor den New York Giants, die auf sieben Siege und zwei Niederlagen kommen, aber weiter Spitzenreiter. Washington verbesserte seine Playoff-Chancen mit dem Erfolg und hat nur noch minimal Rückstand auf den letzten Wildcard-Platz.