Stützle mit zwei Vorlagen bei Senators-Sieg

Steuerte zwei Assists beim Senators-Sieg gegen Calgary bei: Tim Stützle (l). Foto: Sean Kilpatrick/The Canadian Press/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Sean Kilpatrick/The Canadian Press/AP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Ottawa - Auch dank zweier Torvorlagen von Tim Stützle ist den Ottawa Senators in der NHL der nächste deutliche Sieg gegen die Calgary Flames gelungen.

Die Senators gewannen am Montagabend 5:1. Schon am vergangenen Donnerstag hatte es ein 6:1 gegeben - dazwischen lag allerdings auch ein 3:6 am Samstag, weswegen das Team noch immer Letzter in der Kanada-Division ist. Stützles gute Entwicklung geht aber weiter, er kommt nun auf neun Torvorlagen in seiner Premieren-Saison in der besten Eishockey-Liga der Welt.

Weniger gut liefen die Montagsspiele für die anderen deutschen Profis. Die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl und Dominik Kahun kassierten zu Hause ein 0:3 gegen Tabellenführer Toronto Maple Leafs und blieben wie schon beim 0:4 am Samstag ohne eigenes Tor. Nico Sturm gelang nach seinen Treffern zuletzt zwar die erste Torvorlage der Saison, die Minnesota Wild verloren das Duell mit den Vegas Golden Nights aber dennoch 4:5 nach Verlängerung.

Und auch Nationaltowart Philipp Grubauer kassierte eine Pleite beim 2:6 der Colorado Avalanche gegen die San Jose Sharks. Grubauer wehrte 21 Schüsse ab. Auf Rang vier der West-Division haben die Avalanche noch einen Punkt Vorsprung auf die Los Angeles Kings und halten den letzten Playoff-Platz. Minnesota ist mit zwei Punkten mehr auf dem Konto Dritter.

© dpa-infocom, dpa:210302-99-649954/3