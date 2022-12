Stützle trifft bei Ottawas Sieg nach Verlängerung

Jetzt teilen:

New York (dpa) – - Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat beim neunten Saisonsieg seiner Ottawa Senators in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL sein neuntes Tor geschossen. Der 20 Jahre alte Stürmer war beim 3:2 (0:1, 1:0, 1:1)-Auswärtssieg nach Verlängerung gegen die New York Rangers erfolgreich.

Stützle traf im zweiten Drittel nach Vorlage von Brady Tkachuk im Überzahlspiel zum 1:1-Ausgleich. Tkachuk avancierte für Ottawa zum Matchwinner: 49 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit glich der Senators-Kapitän zum 2:2 aus, 17 Sekunden vor Ende Verlängerung besorgte Tkachuk den Siegtreffer. Den Senators gelang damit die Revanche für die 1:3-Heimniederlage gegen die Rangers zwei Tage zuvor.

Nach einem 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)-Auswärtserfolg bei den New York Islanders befinden sich die Nashville Predators weiter im Aufwind. Für die Predators war es der siebte Sieg aus den vergangenen neun Partien. Nashvilles Torhüter Kevin Lankinen parierte 48 Schüsse und stellte damit einen Karrierebestwert in der NHL auf.