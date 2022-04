Suns verlieren überraschend erneut gegen Pelicans

Cameron Johnson (l,23) und JaVale McGee (r) von den Phoenix Suns verteidigen gegen Jonas Valanciunas (M,17) von New Orleans. (Bild: dpa) (Foto: Matthew Hinton/AP/dpa)

New Orleans - Die New Orleans Pelicans haben in der NBA-Playoff-Serie gegen den großen Favoriten Phoenix Suns überraschend ein zweites Mal ausgeglichen.

Die Pelicans gewannen ihr Heimspiel 118:103 und haben nun wie die Suns schon zwei Siege. Für den Einzug ins Halbfinale der Western Conference braucht es vier Siege. Als bestes Team der Hauptrunde waren die Suns vor Beginn der Serie haushoher Favorit, schon die Heimniederlage im zweiten Spiel in Phoenix war eine Überraschung.

Ohne den verletzten Star Devin Booker, der das zweite Spiel in Serie verpasste und dessen Rückkehr offen ist, verloren die Suns in der zweiten Halbzeit völlig den Zugriff auf das Spiel. Schon in der ersten Hälfte führten die Pelicans die meiste Zeit. Brandon Ingram hatte für den Gastgeber 30 Punkte. „Wir werden kämpfen bis zur letzten Sekunde. Das ist unsere Identität es gibt keine Alternative für uns“, sagte Jonas Valanciunas, der auf 26 Punkte kam für die Pelicans.

Zuvor hatten die Denver Nuggets bereits etwas unerwartet die Serie gegen die Golden State Warriors um mindestens ein weiteres Duell verlängert. Die Nuggets holten in eigener Halle gegen die zuvor so dominierenden Gäste ein 126:121 und verkürzten in der Serie auf 1:3. Nikola Jokic kam auf 37 Punkte für die Nuggets, die 33 Punkte von Steph Curry und 32 Zähler von Klay Thompson reichten den Warriors unerwartet nicht zum notwendigen vierten Sieg. Curry kam erneut von der Bank ins Spiel.

Wie den Warriors fehlt auch den Miami Heat noch ein Sieg zum Einzug in die nächste Runde. Das 110:86 gegen die Atlanta Hawks eröffnete dem besten Hauptrunden-Team der Eastern Conference die Chance, im Heimspiel am Dienstagabend den Sack zuzumachen.

