Ungeimpfter Irving gibt Saisondebüt in der NBA

Kyrie Irving (r/11) von den Brooklyn Nets in Aktion gegen Duane Washington Jr. von den Indiana Pacers. Foto: Darron Cummings/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Darron Cummings/AP/dpa)

Indianapolis - Der ungeimpfte Basketball-Starspieler Kyrie Irving hat seine Saisonpremiere in der nordamerikanischen Profiliga NBA gefeiert.

Beim 129:121-Auswärtssieg bei den Indiana Pacers lief der 29 Jahre alte Aufbauspieler erstmals in dieser Spielzeit für die Brooklyn Nets auf und erzielte 22 Punkte. Bester Werfer war Kevin Durant mit 39 Zählern. Die Nets hatten mehrere Monate auf Irving verzichtet, da er sich als einer von wenigen NBA-Spielern nicht gegen das Coronavirus impfen lassen möchte.

Irving wird für die Nets aber nicht in Heimspielen auflaufen können, weil ihm das ohne Impfung im US-Bundesstaat New York verboten ist. Wegen der fehlenden Impfung wird Irving zudem ständig getestet. Die Nets, die neben Irving und Durant mit James Harden einen weiteren Topstar in ihren Reihen haben, gelten in der besten Basketball-Liga der Welt als einer der aussichtsreichsten Titelkandidaten.

