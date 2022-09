Verletzter Amon-Ra St. Brown verpasst NFL-Spiel

Amon-Ra St. Brown hat sich am Knöchel verletzt. (Bild: dpa) (Foto: Lon Horwedel/AP/dpa)

Detroit - Amon-Ra St. Brown verpasst das NFL-Spiel der Detroit Lions gegen die Seattle Seahawks. Der erfolgreichste deutsche Passempfänger in der National Football League könne wegen einer Verletzung am Knöchel nicht spielen, sagte Lions-Trainer Dan Campbell.

St. Brown hatte sich die Verletzung am vergangenen Wochenende bei der Niederlage gegen die Minnesota Vikings zugezogen. Er hatte zuvor in zwei Partien schon drei Touchdowns für die Lions erzielt. Der 22-Jährige hat eine deutsche Mutter und einen amerikanischen Vater. Die Lions treffen am Sonntag (19.00 Uhr MESZ) auf die Seahawks.

© dpa-infocom, dpa:220930-99-962072/2