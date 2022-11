Washington Commanders bestrafen Spieler nach Alkoholkonsum

Taylor Heinicke ist der Quarterback der Washington Commanders. (© Matt Slocum/AP/dpa)

Washington (dpa) - - Das Football-Team der Washington Commanders hat eine Handvoll seiner Spieler sanktioniert, nachdem diese im Teamflugzeug Alkohol getrunken haben sollen. Das berichtet der US-Sender ESPN.

Unter anderem ist auch Commanders-Quarterback Taylor Heinicke auf Videos mit einer Bierdose in der Hand zu sehen. Die Commanders hatten sich auf der Rückreise nach ihrem 32:21-Erfolg bei den Philadelphia Eagles befunden.

Die NFL hatte in einer Mitteilung jedes Team darauf hingewiesen, dass nach den Regularien der Liga ein solcher Alkoholkonsum verboten sei und disziplinarisch bestraft werde. Die NFL werde im Fall der Commanders aber keine Strafe aussprechen. „Die Liga hat die Angelegenheit in dieser Woche überprüft und stellt sich mit der Strafe, die der Club ausgesprochen hat, zufrieden„, erklärte ein NFL-Sprecher. In welcher Form Washington seine Spieler sanktioniert hat, ist nicht bekannt.

Die Commanders hatten den Eagles deren erste Saisonniederlage zufügt, bis dahin war Philadelphia das einzig noch ungeschlagene Team der nordamerikanischen Football-Liga gewesen. Mit einer Bilanz von fünf Siegen und fünf Niederlagen belegen die Commanders den letzten Platz der NFC East, haben aber im Wildcard-Rennen noch Chancen auf eine Playoff-Teilnahme.