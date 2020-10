Biedenkopf siegt mit Mühe

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Auch in den Volleyball-Oberligen sind am Wochenende zahlreiche Partien ausgefallen, so das Gastspiel von Biedenkopf-Wetters Frauen bei der HTG Bad Homburg, in deren Reihen zahlreiche Spielerinnen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Auch die Heimspiele des VfL Marburg wurden abgesagt.

Oberliga Männer: Nur eine von fünf angesetzten Partien wurde ausgetragen: Der TV Biedenkopf tat sich beim Tabellenletzten SSVG Eichwald zeitweilig recht schwer, fuhr aber letztlich mit 3:1 drei Punkte ein und rückten auf Rang 2 vor. Da beide Mannschaften aus roten Corona-Gebieten kamen, wurde ohne Zuschauer gespielt. In der großen Halle in Bad Soden waren mit den beiden Teams, den Trainern, zwei Schiedsrichtern und dem Spielprotokollant, insgesamt nur 26 Personen anwesend. Das ist von der Anzahl gut überschaubar, doch Trainer Wolfhard Glodde geht davon aus, dass das Spiel gegen Eichwald für einige Zeit das letzte gewesen ist. Das TVB-Team startete selbstbewusst und brachte den ersten Satz mit 25:20 ordentlich über die Bühne. Im zweiten Durchgang gelang es uu selten, den Ball beim Gegner auf dem Boden zu platzieren, die Gastgeber glichen mit einem deutlichen 25:14 aus. Nach einigen ernsten Worten vom Trainer wandelte sich das Geschehen wieder, mit 25:22 und 25:21 wurde die Partie zu einem guten Ende gebracht. Biedenkopf: Bojan Cigoja, Erik Donges, Marco Donges, Simon Donges, Tim Kroh, Levin Moog, Sebastian Neubert, Luka Siler, Tobias Stahl, Mirko Wernicke.

Einen unerwarteten Dämpfer erhielt in der Männer-Landesliga Nord Aufsteiger TV Hartenrod mit der 2:3-Niederlage (25:15 25:19 20:25 19:25 12:15) gegen die HVV-Auswahl.