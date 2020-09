Biedenkopf und Volleys legen Traumstart hin

Biedenkopfs Sebastian Neubert überspielt den Gießener Block. (Foto: Jens Schmidt)

MARBURG-BIEDENKOPF - (hdh/ hdh/vkh). Gelungener Saisonstart für drei der vier heimischen Volleyball-Oberliga-Teams. Bei den Männern bewies der TV Biedenkopf mit seinem 3:0-Derbysieg gegen den USC Gießen, dass er erneut oben mitspielen kann, während Aufsteiger VfL Marburg mit einem Zwei-Punkte-Sieg aus Darmstadt zurückkehrte. Frauen-Ex-Regionalligist Biedenkopf-Wetter Volleys hatte beim 3:0 gegen

Oberliga Männer

TV Biedenkopf – USC Gießen 3:0: Für die Biedenkopfer begann die Coronasaison mit all ihren Unwägbarkeiten mit einem schönen 3:0-Sieg. Zur Freude der rund 60 Fans gab es ein gutes Spiel mit einem spannenden dritten Durchgang. Trainer Wolfhard Glodde war sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Es hat sich gezeigt, dass wir seit dem Wiedereinstieg zielführend trainiert haben. Nach mehr als einem halben Jahr ohne Spielpraxis und ohne Vorbereitungsturniere waren wir gut aufeinander eingestellt. Wir sind natürlich eingespielt, weil das Team seit fast zwei Jahren unverändert ist und auch Rückkehrer Tim Kroh hat sich nahtlos wieder eingefügt. Gießen ist uns von der Körpergröße überlegen, das haben wir mit schnellem und variablem Spiel aber gut ausgleichen können.“

Von Beginn an spielten die Gastgeber konzentriert. Der Druck im Aufschlag wurde erhöht, die Block-Feldabwehr klappte gut. Die eine oder andere Unsicherheit bei der Ballannahme wurde mit viel Engagement beim Erlaufen der Bälle ausgeglichen. So konnten die beiden ersten Sätze mit 25:20 und 25:17 sicher gewonnen werden. Im dritten Spielabschnitt ließ die Aufmerksamkeit etwas nach und Gießen konnte das Spiel offen halten. Bis zum 19:19 ging es im Einpunkteabstand hin und her, ehe sich die Gäste einen kleinen Vorsprung zum 21:19 verschafften. Trainer Glodde zog in diesem Satz fünf der sechs möglichen Wechseloptionen, die allesamt griffen und der TVB hatte beim 24:23 den ersten Matchball. Dieser wurde vom USC abgewehrt, den zweiten verwandelten die Gastgeber zum umjubelten 26:24. Der Trainer lobte die geschlossen gute Leistung seiner Mannschaft und hob nur Mirko Wernicke etwas hervor: „Mirko hat heute mit sichere Annahme und sehr variantenreichem Angriffsspiel überzeugt.“ – Biedenkopf: Bojan Cigoja, Eric Donges, Marco Donges, Simon Donges, Tim Kroh, Levin Moog, Sebastian Neubert, Bjarne Pfeifer, Jan-Luca Schneider, Luka Siler, Tobias Stahl, Mirko Wernicke

Orplid Darmstadt – VfL Marburg 2:3: Stolz und überglücklich kehrten die Marburger von ihrem Premiereneinsatz in der Oberliga aus Südhessen zurück. Damit, dass sich die VfL-er dem Niveau in Hessens höchster Liga so schnell anpassten, konnte niemand rechnen. „Insbesondere in schwierigen Situationen sind wir immer positiv geblieben“, benennt Nico Leppin, der zusammen mit Ex-Trainer David Schmidt das Team coachte, den Schlüssel zum Spielerfolg. Er sprach von einer guten Mannschaftsleistung, wobei Aufschlag und Block ausschlaggebend für den 25:19, 23:25, 25:21, 25:27 und 15:11-Erfolg waren.

Oberliga Frauen

TG Wehlheiden – Biedenkopf-Wetter-Volleys 0:3: Gleich beim ersten Aufschlag in der Oberliga Hessen gelang Biedenkopf-Wetter in Kassel ein klarer 3:0-Sieg Dass es nach einem halben Jahr Wettkampfabstinenz und nur kurzer Vorbereitung gleich so erfolgreich lief, war zwar in der Form nicht zu erwarten, aber die gezeigte Spielfreude endlich wieder ans Netz zu dürfen, sorgte beim jungen Volleys-Team für den nötigen Schub. Eine starke Aufschlagleistung der Volleys im ersten Satz ließ Wehlheiden keine Chance und lediglich 9 Punkte. Auch im zweiten und dritten Satz (25:21, 25:20) dominierten die Volleys im Grunde das Spielgeschehen. Die beiden 14-Jährigen Martha Mengel und Line Otto durften auch von Beginn an ran und zeigten sich von ihrer besten Seite. Martha Mengel überzeugte im Außenangriff und Line Otto punktete fleißig im Aufschlag und Schnellangriff. Entscheiden war aber, dass alle eine sehr gute Annahme- und Abwehrleistung aufs Feld brachten. Libera Niele Hauf und Nicole Ecarius auf der Diagonalposition sowie Luisa Papritz entschärften die gegnerischen Angriffsversuche in der Feldabwehr und Leonie Sauerwald erledigte dies gleich am Netz mit starken Blockaktionen. Zuspielerin Renate Kern hatte wenig Probleme ihr Spiel über die ganze Netzbreite aufzuziehen. Trainer Volkmar Hauf freute sich besonders darüber, dass die neue Mischung aus jungen und älteren Spielerinnen auf Anhieb so gut harmonierte: „Das macht Spaß auf mehr!“ – Biedenkopf-Wetter: Franziska Linker, Jule Paech, Emma Bögel, Renate Kern, Martha Mengel, Niele Hauf, Line Otto, Nicole Ecarius, Leonie Sauerwald, Luisa Papritz

VGG Gelnhausen – VfL Marburg 3:2: Etwas unentschlossen und nervös starteten die Marburgerinnen in die neue Saison. Viele Aufschlagfehler und die zu vorsichtigen Angriffsversuche erleichterten den Einheimischen die 25:23-Führung. Eine verbesserte Annahme sowie Aufschlagserien von Alina Löw und Isabelle Werel bescherten dem VfL umgehend den 25:22-Satzausgleich. Auch in den folgenden Abschnitten verlief das Spiel überaus ausgeglichen. Nach erneutem 24:26-Satzverlust, waren es starke Blockaktionen und der druckvollere Angriff der Marburg mit 25:20 ausgleichen ließ. „Am Ende hat uns der letzte Einsatz zum Sieg gefehlt“, kommentierte Mannschaftsprecherin Jana Bürger die überaus unglückliche 13:15-Tiebreak-Niederlage.