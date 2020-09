„Echte Hausnummer“ kommt

VOLLEYBALLTERMINE

Oberliga Frauen: VfL Marburg – TV Waldgirmes II (Sa., 20 Uhr, Kaufmännische Schulen Marburg), Biedenkopf-Wetter-Volleys – USC Gießen (Sa., 20 Uhr, Wollenbergschule Wetter)



Oberliga Männer: VfL Marburg – TV Biedenkopf (Sa., 16 Uhr, Kaufmännische Schulen Marburg).



Landesliga Nord Frauen: FSV Bergshausen II – VfL Marburg II – SG Rodheim II (Sa., 15 Uhr, Sporthalle vor der Söhre Bergshausen).



Landesliga Nord Männer: USC Gießen II – TV Hartenrod – TG Neuenhaßlau (Sa., 15 Uhr, Herderschule Halle A Gießen).



Bezirksoberliga Mitte Frauen: VfL Marburg III – SF Blau-Gelb Marburg – TV Schlüchtern (So., 12 Uhr, Kaufmännische Schulen Marburg).



Bezirksoberliga Mitte Männer: TV Salmünster – Eintracht Stadtallendorf – SK Driedorf (Sa., 15 Uhr, Großsporthalle Salmünster), TV Bruchenbrücken – TSV Hanau – TV Biedenkopf II (So., 11 Uhr, Bürgerhaus/Mehrzweckhalle Bruchenbrücken).



Bezirksliga Frauen: TV Waldgirmes III – Biedenkopf-Wetter Volleys II – Gießener SV III (Sa., 14 Uhr, Lahntalschule Atzbach), Blau-Gelb Marburg II – TV Wetzlar – TuS Brandoberndorf (So., 14 Uhr, Martin-Luther-Schule Marburg), SV Eisenhausen – TV Hartenrod – SV Volpertshausen (So., 11 Uhr, MPS Steffenberg).



Bezirksliga Männer: USC Gießen IV – Blau-Gelb Marburg – Gießener SV II (Sa., 15 Uhr, Sporthalle Gießen-Rödgen).



Kreisliga Frauen: VfL Marburg IV – ASV Rauschenberg – TSG Lollar II (Sa., 15 Uhr, Kaufmännische Schulen Marburg), ASV Rauschenberg II – Blau-Gelb Marburg III – TSG Lollar II (Sa., 15 Uhr, Sporthalle Rauschenberg).



Kreisklasse Frauen: Biedenkopf-Wetter Volleys III – Gießener SV V – TSV Kirchhain (Sa., 11 Uhr, Lahntalschule Biedenkopf), Blau-Gelb Marburg IV – SV Volpertshausen II – ASV Rauschenberg III (Sa., 15 Uhr, Martin-Luther-Schule Marburg).