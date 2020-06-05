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Volleyball Marburg-Biedenkopf

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Freitag, 05.06.2020 - 17:15
3 min

Gernot Buseck und der USC Gießen 1982

Gernot Buseck ist nach wie vor Vorsitzender des USC Gießen. Vor 38 Jahren erlebte er den ersten deutschen Meistertitel der Volleyballer von der Lahn hautnah und fernab mit.

Erinnert sich gerne an die erste Deutsche Meisterschaft "seines" USC Gießen im Jahr 1982: Gernot Buseck. Foto: Volkmar Schäfer

Erinnert sich gerne an die erste Deutsche Meisterschaft "seines" USC Gießen im Jahr 1982: Gernot Buseck. Foto: Volkmar Schäfer

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