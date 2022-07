Jugend trainiert: Bronze in der Halle, Silber im Sand

Jetzt teilen:

HOFHEIM/FRANKENBERG - Die Volleyball- und Beachvolleyball-Teams der Lahntalschule haben bei den Landesfinalturnieren des Schulsportwettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia" des zu Ende gegangenen Schuljahrs einmal mehr aufgetrumpft. Nur knapp verpassten sie die Landessiegertitel und damit das Bundesfinale in Berlin. Mit zwei Bronzemedaillen und einer Silbermedaille schnitt die Lahntalschule hervorragend ab und bleibt die im Schulamtsbereich Marburg erfolgreichste Schule.

Landesfinale Halle U14

Die Lahntalschülerinnen und -schüler der Altersklasse U14 holten vor dem Ferienstart noch zweimal Bronze im Landesfinale in Hofheim. Damit ist die Biedenkopfer Schule im Wettkampf IV (Jahrgänge 2009 bis 2012) im Volleyball sowohl bei den Jungs als auch bei den Mädchen drittbeste Schule in Hessen.

Die Jungs konnten sich durch einen 2:0-Sieg gegen die Hohe Landesschule Hanau, bei einer 0:2-Niederlage gegen die Elly-Heuss-Schule aus Wiesbaden, Dritter der Deutschen U14-Meisterschaft der Vereine, den zweiten Platz in der Vorrunde sichern. Im Halbfinale traf das von Lehrertrainerin Renate Kern betreute heimische Team auf den späteren Landessieger der Main-Taunus-Schule Hofheim. Hier mussten sich die Biedenköpfer Jungs trotz beherztem Kampf in zwei Sätzen geschlagen geben. Die Enttäuschung über die verpasste Finalteilnahme hielt jedoch nicht lange an. Im kleinen Finale um Platz 3 gegen die Jungs der Hermann-Hesse-Schule aus Obersthausen spielten die Biedenköpfer nochmal alle Stärken aus und sicherten sich so die Bronzemedaille. "In einem stark besetzten Feld ist dieser dritte Platz ein toller Erfolg für die Schüler aus Biedenkopf", so Renate Kern. Für die Lahntalschule spielten Fridolin Salomon, Emil Paulus, Anton Rösser-Aas, Joshua Johnson, Deni Wall und Fynn Schneider.

Sowohl die U14-Mädchen (hinten, von links) Marie Manthei, Maila Moog, Luca Muth, Tessa Moog; (vorne, v. l. Luise Lenz und Charlotte Lenz, als auch die gleichaltrigen Jungs der Lahntalschule (hinten, v. l.) Joshua Johnson, Fridolin Salomon, Fynn Schneider, Emil Paulus; (vorne, v.l.) Deni Wall und Anton Rösser-Aas holen Bronze. Die zweitbeste Beachvolleyball-Schulmannschaft Hessens: (hinten, von links) Louis Reuter, Florian Dettbarn, Philipp Haubold, Luis Kreutz; (vorne, v.l.) Jana Stadler, Lucia Werner, Leana Pfeiffer.

Bei den Mädchen zeigte sich ein nahezu identischer Turnierverlauf. Auch hier führten ein Sieg gegen die Obersthausener Mädchen und eine Niederlage gegen die Elly-Heuss-Schule Wiesbaden zum zweiten Vorrundenplatz. Das Halbfinale gegen die Mädchen aus Hofheim gestaltete sich dann als Krimi: nach verlorenem ersten und gewonnenem zweiten Satz ging die Partie in den Entscheidungssatz. In einem hochklassigen Spiel wurde auf beiden Seiten um jeden Ball gekämpft und jeder Punktgewinn lautstark bejubelt. Letztlich mussten sich die von Franziska Lienaerts gecoachten jungen Biedenköpfer Mädels knapp geschlagen geben. Aber auch hier wurde sich nicht lange geärgert - im Spiel um den Platz auf dem Treppchen holte das Hinterländer gegen das Lahnauer Lahntalschule-Team nochmals alles aus sich heraus und siegte souverän in zwei Sätzen. Die Biedenköpfer Mädchen, die mit einer sehr jungen Truppe bei dem Turnier aufliefen, haben einen tollen Eindruck hinterlassen und werden sicherlich im nächsten Jahr noch von sich reden machen.

Landesfinale Beachvolleyball

Mit der Silbermedaille kehren die Biedenköpfer Volleyballer/innen vom Landesfinale im Beachvolleyball aus Frankenberg zurück.

In einer Begegnung spielen jeweils ein Mädchen-Doppel, ein Jungen-Doppel und ein Mixed-Doppel in zwei Sätzen gegeneinander. Im Teilnehmerfeld von acht Schulen musste sich jedes Team erst gegen drei Gegner in der Vorrunde durchsetzen, um über das Halbfinale das Finale zu erreichen.

Die ersten beiden Begegnungen gegen die Hohe Landesschule Hanau und die Friedrich-Wilhelm-Schule Eschwege bereitete den Lahntalschülerinnen und -schülern wenig Probleme, so dass alle Spiele mit 2:0 Sätzen gewonnen wurden. Im letzten Spiel der Vorrunde stieß man auf den favorisierten Gegner der Elly-Heuss-Schule. Bei den Mädchen mussten sich Jana Stadler und Lucia Werner den starken Wiesbadenerinnen geschlagen geben, im Jungs-Doppel dominierten Luis Kreutz, Louis Reuter und Philipp Haubold in wechselnden Paarungen. Das Mixedteam mit Leana Pfeifer und Florian Dettbarn zeigte eine bärenstarke Leistung in allen Spielbereichen und konnte die Hauptstädterinnen sensationell mit 2:1 Sätzen besiegen.

Damit war das Halbfinale gegen das Gymnasium Oberursel, ein alter Bekannter aus dem Regionalentscheid, erreicht. Hier ließen die Biedenköpfer Sandvolleyballer/innen nichts anbrennen und machten mit 2:1 Spielen den Finaleinzug klar.

Da sich die Elly-Heuss-Schule in ihrem Halbfinale gegen die Main-Taunus-Schule Hofheim behaupten konnte, kam es im Finale zum erneuten Kräftemessen mit den Favoriten aus der Landeshauptstadt. Beide Seiten schenkten sich in den drei Spielen nichts - ging es doch um das Ticket für das Bundesfinale in Berlin. Es zeichnete sich ein ähnliches Bild ab wie schon in der Vorrunde: die komplett aus Hessen-Auswahlspieler/innen bestehende Wiesbadener Mannschaft dominierte bei den Mädchen, während bei den Jungs die Hinterländer die Nase vorne hatten. So musste letztendlich das Spiel der Mixed-Teams die Begegnung entscheiden.

Konnte in der Vorrunde noch das Team aus Biedenkopf die entscheidenden Punkte machen, fehlten ihm nun am Ende eines kräftezehrenden Turniers die Körner und die Wiesbadener hatten das glücklichere Ende für sich: denkbar knapp mit 16:18 und 12:15 musste sich das Lahntalschul-Team geschlagen geben. "Die Jungs und Mädels haben bis zum Schluss um jeden Ball gekämpft und ein unglaublich starkes Turnier auf hochklassigem Niveau gegen starke Gegner gespielt", bilanziert Lehrertrainerin Renate Kern, "auch wenn es am Ende nicht für das Berlin-Ticket gereicht hat, können alle stolz auf die Silbermedaille sein." So kann die Beachvolleyballtruppe der Lahntalschule mit dem Bewusstsein, das zweitbeste Schulteam in Hessen zu sein, in die wohlverdienten Sommerferien gehen.