TVB brennt gegen Orplid Darmstadt Feuerwerk ab

Der TV Biedenkopf nach dem 3:0 gegen Orplid: (hinten, von links) Eric Donges, Mirko Wernicke, Bojan Cigojan, Simon Donges, Tim Kroh, Lasse Hauf; (vorne, v.l.) Wolfhard Glodde, Jan-Luca Schneider, Luka Siler, Levin Moog, Finn Frank, Florian Dettbarn, Bjarne Pfeifer. Foto: Torsten Frank

MARBURG-BIEDENKOPF - Am zweiten Aufstiegsrunden-Spieltag landen die Oberliga-Volleyballer einen Sensationssieg. Der Tabellenführer wird regelrecht zerlegt.

Oberliga Männer

Aufstiegsrunde: TV Biedenkopf - Orplid Darmstadt 3:0: Als der Schiedsrichter nach nur 54 Minuten reiner Spielzeit die Partie abpfiff, dauerte es eine Weile, ehe die Biedenkopfer realisiert hatten, dass alles schon vorbei war. Darmstadt, war als Sieger der Vorrunden-Gruppe 1 und mit einem 3:0 über Waldgirmes zum Auftakt der Aufstiegsrunde im Gepäck ins Hinterland gekommen. Die Gastgeber starteten durchaus mit Respekt ins Spiel. Doch schnell zeigte sich, dass der TVB an diesem Tag die Fäden sicher in der Hand hielt. Mirko Wernicke legte gleich eine Zehner-Aufschlagserie hin, in Annahme und Spielaufbau klappte alles und nach 13 Minuten war der erste Satz mit 25:9 gewonnen. Der zweite Spielabschnitt verlief ausgeglichener, wurde mit 25:20 dennoch sicher entschieden. Auch im dritten Spielabschnitt dominierte das TVB-Team in Angriff und Block und kam mit 25:13 zum deutlichen Satz und Sieg. "Super was die Mannschaft aufs Spielfeld gezaubert hat. Allen voran Bjarne Pfeifer, der im Angriff ein wahres Feuerwerk zündete, mit einer fast 100-prozentigen Erfolgsquote", freute sich Trainer Wolfhard Glodde über die eindrucksvolle Leistung. Die Fans, die noch nicht wieder vor Ort sein dürfen, konnten das Spiel wieder im Livestream verfolgen und machten regen Gebrauch von diesem Angebot.

Oberliga Frauen

Abstiegsrunde: USC Gießen - VfL Marburg 0:3: Nach dem Spielausfall vor Wochenfrist freuten sich die Marburgerinnen, endlich das Unternehmen Klassenerhalt in Angriff nehmen zu können. Von Beginn an sorgten die VfL-Aufschläge für viel Druck auf die Gießener Annahme. Zudem erleichterten einige Angriffsfehler des USC den 25:17-Auftaktsatzerfolg des VfL, der für Rückhalt im weiteren Spielverlauf sorgte. Im zweiten Abschnitt entwickelte Gießen mehr Druck im Angriff und brachte die Feldabwehr der Gäste des Öfteren in Bedrängnis. Kluge taktische Wechsel von Coach Adrian Wroblewski und variables Angriffsspiel sorgten für das 25:20 zum 2:0-Satzvorsprung. Wann immer in Nöten, sorgte das erfolgreiche Anschlagen des USC-Blocks für die nächste Rotation mit Punktgewinn. Im dritten Durchgang konnte Marburg das gute Niveau halten und siegte sicher mit 25:16. Die 3 Punkte bedeuten die Übernahme der Tabellenführung in der Abstiegsrunde und machen Mut für das nächste Spiel beim Schlusslicht in Naurod.