Volleyballer schaffen Fakten

MARBURG-BIEDENKOPF - (chn/ jpk). Keine Überraschung: Durch die Corona-Krise hatte auch der Hessische Volleyball-Verband (HVV) seine Saison frühzeitig beendet. Bislang noch unklar war die konkrete Wertung für die einzelnen Klassen. Hierüber herrscht nun jedoch offizielle Gewissheit – die Regelungen fallen zum Teil unterschiedlich aus.

Klar ist: In den Ober- und Landesligen gibt es keine Meistertitel. Anders sieht die Lage bei der Einsortierung der Klasse aus. „Für diejenigen Mannschaften, die zum Zeitpunkt des Abbruchs als Auf- beziehungsweise Absteiger eindeutig und sportlich nicht mehr änderbar feststehen, gelten die bestehenden Regelungen. Das heißt, sie steigen auf oder eben ab“, schreibt Timo Geppert, Vorsitzender der Landesspielkommission des HHV, in einer Pressemitteilung.

Aufstiegsspiele finden hingegen nicht statt, darüber hinaus erhalten Teams, die zwar auf einem Abstiegsplatz stehen, rechnerisch aber noch die Möglichkeit hatten, einen Nichtabstiegsplatz gemäß festgelegter Regularien zu erreichen, das Angebot, für die kommende Spielzeit in der bisherigen Liga zu bleiben.

Interessant: Auch Mannschaften, „die zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs nicht auf einem Aufstiegsplatz sind und rechnerisch eine Platzierung erreichen könnten, die gemäß den festgelegten Regularien zum Aufstieg berechtigen, erhalten das Angebot zusätzlich in die höhere Spielklasse aufzusteigen“, so Geppart. Allerdings nur, wenn die jeweils maximalle Staffelstärke von 14 Teams in der nächsten Saison nicht überschritten wird. In dem Fall müsse die entsprechende Spielleitung entscheiden, zudem käme eine sogenannte Quotienten-Regelung zum Einsatz.

TV Hartenrod muss die Vizemeisterschaft abtreten

In der Männer-Oberliga Hessen wird es somit zwei Regionalligaaufsteiger geben, denn DSW Darmstadt haben bei noch zwei ausstehenden Spielen nur drei Punkte weniger auf dem Konto als die TG Hanau. Die Männer des TV Biedenkopf liegen als Tabellendritter hingegen zu deutlich hinter dem Spitzenduo zurück, um in den Genuss des Aufstiegsrechts zu kommen. Dank des Aufstiegs des souveränen Landesligaersten VfL Marburg wird es kommende Saison wieder ein Kreisderby im hessischen Oberhaus geben. In der Oberliga Hessen schlagen künftig auch die Frauen der Biedenkopf-Wetter Volleys auf, die als Schlusslicht der Regionalliga Südwest schon einige Zeit als Absteiger feststanden.

Auch in den Kreisklassen, Kreisligen, Bezirks- und Bezirksoberligen gibt es in diesem Jahr keine Meistertitel. „Die spielerisch ermittelten Tabellenstände werden mittels der sogenannten Quotientenmethode (Punkte/Anzahl der gespielten Spiele) um einen Quotient erweitert. Dieser Quotient bildet die Sortierreihenfolge der Tabelle und ermittelt rechnerisch die Platzierung. Die Mannschaft mit dem höchsten Quotientenwert ist auf Platz eins anzusetzen. Diese neu errechnete stellt die Abschlusstabelle der Saison 2019/20 dar. Basierend auf der Abschlusstabelle findet der reguläre Auf- und Abstieg statt.“ Die Männer des TV Hartenrod müssen damit die Bezirksoberliga-Vizemeisterschaft der Stadtallendorfer Eintracht überlassen, die zwar zwei Punkte weniger gesammelt hat, mit einem Spiel im Rückstand, aber den leicht besseren Quotienten aufweist.