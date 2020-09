Volleys gewinnen Derby mit viel Mühe

Jetzt teilen:

MARBURG - (hdh/vkh). Nur mit Mühe können sich die Biedenkopf-Wetter Volleys im Kreisderby der Frauen-Oberliga Hessen beim VfL Marburg durchsetzen. Am Ende sichert sich der Regionalliga-Absteiger aber mit einem 3:1-Erfolg den dritten „Dreier“ der noch jungen Saison und führt nun die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung auf die HTG Bad Homburg an, die gegen Waldgirmes einen Zähler abgab.

In einer von beiderseits großem Respekt geprägten Begegnung gelang den Marburgerinnen der deutlich bessere Start ins Spiel. Mit 0:4 und 6:12 liefen die Volleys gleich einem Rückstand hinterher.

Marburgerinnen zu Beginn im Angriff aggressiver

Gegen ein im Angriff deutlich aggressiver agierendes VfL-Team zu sehr auf Fehlervermeidung bedacht, liefen die Volleys ihren Chancen hinterher. Trotzdem spielten sie geduldig weiter, bis Leonie Sauerwald Betriebstemperatur erreicht hatte. Drei erfolgreiche Angriffe, zwei Blocks und ein Aufschlagass von Biedenkopf-Wetters Mannschaftsführerin ließen die Volleys auf 15:13 vorbeiziehen. Kopf an Kopf ging es in die Schlussphase des Auftaktsatzes, den die Marburgerinnen mit 23:22 als erste erreichten. Aber wieder war es Leonie Sauerwald, die unmissverständlich mit zwei Assen den 25:23-Satzgewinn für ihr Teams sicherte und die Youngsters in die Siegesspur brachte.

Für die Gäste drohte nach einer Aufschlagserie des VfL auch im zweiten Satz die Punktelücke bei einer Marburger 16:12-Führung zu groß zu werden. Aber es war schon beeindruckend, mit welcher Geduld das junge Volleysteam sich wieder heranarbeitete, auch wenn es Zuspielerin und Routinier Renate Kern war, die mit kreativen Zuspiel-Angriffslösungen die Marburger Feldabwehr ausmanövrierte und die Volleys mit ihren Punkten in die Satzschlussphase führte. Den Deckel drauf machte für Biedenkopf-Wetter schließlich die 16-jährige Luisa Papritz mit drei krachenden Angriffen zum 25:21-Satzgewinn.

Im dritten Spielabschnitt setzten sich die Volleys früh ab und sahen sich bei 12:6-Führung bereits als der sichere Sieger. Dabei hatten sie allerdings die Rechnung ohne den VfL gemacht. Durch zwei starke Aufschlagserien seitens des Marburgerinnen verloren die Gäste komplett ihre Linie. Auch drei Wechsel der Volleys konnten den 25:17-Satzgewinn des VfL nicht verhindern. Die gesamte Partie drohte zu kippen.

Joker Judith Weimer leitet die letzte Wende ein

Im vierten Durchgang lief alles genau umgekehrt. Nun lief Biedenkopf-Wetter zunächst immer hinterher. Marburg führte bereits mit 10:5, als die eingewechselte Judith Weimer mit einem geschickten Aufschlagass in der Schlussphase die Wende einläutete. Leonie Sauerwald unterstrich mit drei erfolgreichen Block und Angriffsaktionen in Folge ihre glänzende Vorstellung, bevor die 14-jährige Line Otto mit einem fulminanten Schnellangriff durch die Mitte zum 24:21 die letzte Weiche auf Volleys-Sieg stellte. Die Spielerinnen des VfL wirkten durch den Spielverlauf ein wenig konsterniert und beendeten mit einem Eigenfehler ein spannendes Volleyballspiel.

Für die Biedenkopf-Wetter Volleys spielten: Franziska Linker, Jule Paech, Emma Bögel, Renate Kern, Martha Mengel, Niele Hauf, Line Otto, Nicole Ecarius, Leonie Sauerwald, Luisa Papritz, Judith Weimer.