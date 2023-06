Gerd Manthei - Deutscher Volleyball-Meister im THM-Hörsaal

Gerd Manthei (r.) so, wie man ihn als Spitzenvolleyballer noch in Erinnerung hat. Vor allem mit dem USC Gießen feierte der heute 62-Jährige große Erfolge. (© Peter Tischler)

Der frühere Spitzensportler hat nach einer Pause wieder in die Halle gefunden und engagiert sich in starkem Maße als Professor an der mittelhessischen Hochschule.