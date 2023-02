Volleyball: Drei bis zehn Zentimeter fehlen bei Max Froböse

Machen Sie sich Sorgen um Ihren TV Waldgirmes, den einzigen Club, für den Sie jemals gespielt haben?

Nein, Sorgen mache ich mir keine. Wir haben noch drei Partien, in denen wir punkten können, ja müssen. Dazu haben wir auch alle Möglichkeiten, allerdings muss mehr Wille, mehr Biss, mehr Leidenschaft als gegen Ludwigsburg her. Rein rechnerisch ist Platz neun für uns weiterhin drin. Und dann schauen wir mal, was sich in anderen Ligen so tut. Die Konstellationen weiter oben sehen für uns jedenfalls wohlwollend aus.