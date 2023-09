Volleyballer des TV Waldgirmes starten mit viel Talent in Saison

Lukas, was macht Sie zuversichtlich, dass der TV Waldgirmes in der neuen Drittliga-Runde besser abschneidet als in der letzten Saison? Die Vorbereitung lief jetzt viel besser als vor einem Jahr. Es waren regelmäßig zwölf Leute im Training, das heißt, wir konnten auf hohem Niveau trainieren. Es gibt aktuell keine Verletzten, also alles gut. Der breite Kader wird uns helfen. In der vergangenen Saison mussten wir speziell auswärts ab und an mit acht oder neun Spielern klarkommen. Insgesamt sind wir ein junges Team, haben aber auch Erfahrung an Bord. Allen voran mit Tobi Rücker, der ist eine absolute Bank auf dem Feld und bringt Ruhe rein. Und Henri Oetken ist nicht umsonst neuer Kapitän.

Wie würden Sie die Neuzugänge beschreiben? Jan-Luca Schneider ist ein Mittelblocker, jung, athletisch, gut entwickelt und bereit für den Sprung in eine höhere Spielklasse. Lukas Nückel wird unser zweiter Zuspieler. Er ist für seine Position groß gewachsen, hat im Training schon gezeigt, dass er den Angriff gut steuern kann, wird viel lernen und auch seine Einsatzzeit bekommen. Lasse Hauf, der auch schon beim USC Freiburg in Liga drei gespielt hat, bringt als Außenangreifer viel Ballkontrolle mit und macht unsere Annahme stärker. Jonas und Florian Dettbarn, die Brüder aus Biedenkopf, haben sämtliche Kader in Hessen durchlaufen, sind also volleyballerisch gut ausgebildet. Sie werden eines unserer Problemfelder, die Annahme, mit ihrem Potenzial ebenfalls verbessern. An Lennart Berg und Freddy Templin wissen wir, was wir haben.

Nach Ende der vergangenen Saison wussten Sie noch nicht, in welcher Liga es weitergeht. Wie haben Sie im Mai dann die Nachricht vom „verspäteten“ Klassenerhalt aufgenommen? Wir alle hatten gehofft und irgendwie auch geahnt, dass es nicht drei Absteiger aus der Südgruppe geben wird. Am Ende waren wir erleichtert. Dieses Mal wollen wir uns früh schadlos halten.

Mit welcher Spielidee? Wir können jetzt schneller und flexibler spielen, mehr Angriffsdruck über die „4“ ausüben. Das macht unseren Angriff variabler. Und durch eine stabilere Annahme können wir uns das Leben leichter machen.

Am besten schon am Samstag zum Saisonstart ... Blankenloch ist ein erfahrenes Team, war in den beiden vergangenen Runden jeweils Dritter. Das ist direkt eine echte Aufgabe für uns. Wir wollen dort und auch im ersten Heimspiel am 23. September gegen Freiburg was Zählbares holen, denn für eine junge Mannschaft wie uns ist der Saisonstart wichtig.