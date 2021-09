Alles neu beim TV Waldgirmes

Wenn die Herren des TV Waldgirmes an diesem Samstag (19 Uhr) in der Sporthalle der Carl-von-Weinberg-Schule im Frankfurter Stadtteil Niederrad antreten, sind sie der Favorit. Der Gegner, die Volleyball Juniors vom Main sind ein Zusammenschluss hoffnungsvoller Talente. "Am Anfang sind die meistens noch nicht so eingespielt, hinten heraus kommen sie dann", weiß TVW-Manager Friedhelm Rücker zu berichten. Auch die ehemaligen Lahnauer Mirko Schneider und Christian Günther gingen einst den Weg über das Volleyball-Internat, das von Dominic von Känel sowie seiner Assistentin Tanja Kunstmann betreut wird. Erstmals vor eigenem Publikum tritt der TV dann am Samstag, 2. Oktober (20 Uhr), an. Der Gegner ist dann Drittliga-Topfavorit TG Rüsselsheim II, das Farmteam des Erstligisten United Volleys Frankfurt. (afi)