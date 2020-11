Anknüpfen an die Leistung aus der Vorwoche

Jetzt teilen:

LAHNAU - Am neunten Spieltag der laufenden Saison empfangen die Zweitliga-Volleyballerinnen des TV Waldgirmes am Samstag um 16 Uhr die zweite Mannschaft des MTV Stuttgart, erneut vor leeren Rängen in der Turnhalle der Lahntalschule in Atzbach. Die Heimpartie gegen die junge Truppe des Bundesstützpunktes wird für die Fans sowohl im Live-Ticker als auch im Live-Stream zu verfolgen sein.

Ziel ist es, in der Tabelle einen Rang gutzumachen

Nachdem das Team von TVW-Trainer Peter Schlecht zuletzt den ersten Sieg feiern durfte, soll nun an die gute Mannschaftsleistung angeknüpft werden. Die effektiven Aufschläge, eine engagierte Feldabwehr und vor allem der Kampfgeist sollen aus dem vorherigen Duell in Altdorf mitgenommen werden. "Auch unsere Angriffseffizienz über die Mitte hat uns in diesem Spiel einen Vorteil gegeben. Wir wollen daran anschließen und wieder punkten, auch wenn wir zuletzt einen Zähler verschenkt haben". Gegen den Tabellensechsten soll das nächste Zählbare auf das Konto der Lahnauerinnen fließen, um dann einen Rang gutzumachen. Die Stuttgarterinnen sammelten bislang mit vier Siegen aus sieben Spielen zwölf Punkte. Für die kommende Begegnung steht der gesamte Waldgirmeser Kader zur Verfügung. In der Trainingswoche standen insbesondere die Elemente Annahme und Angriffslösungen im Fokus. Die Gastgeberinnen blicken hoch motiviert auf das Wochenende und freuen sich, ihre Fans vor dem Ticker und dem Live-Stream begrüßen zu dürfen.