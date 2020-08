Anne Kapitel bleibt dem TV Waldgirmes treu

Anne Kapitel lebt in einer Vierer-WG in Gießen, stammt aber eigentlich aus Bad Waldsee, eine Stadt im Landkreis Ravensburg, die etwa 45 Minuten vom Bodensee entfernt ist. 2014 zog es sie an die Lahn, an der Justus-Liebig-Universität studiert die 25-Jährige Ökotrophologie. Ihren Abschluss peilt sie für 2021 an. Ebenfalls seit 2014 geht sie für den TV Waldgirmes auf Punktejagd. Zunächst als Außenangreiferin, aber mittlerweile ist sie nun schon im fünften Jahr der Libero ihres Teams. Mit der Mannschaft aus der Lahnaue stieg sie von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga auf. In ihrer Freizeit backt Anne Kapitel leidenschaftlich gerne Kuchen oder spielt Beachvolleyball. (tis)