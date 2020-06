Beachvolleyballer Karl Schumann und Jörg Cronau beim ersten Turnier des Jahres auf Rang zwei

Auch mit 70 Jahren noch topfit: Norbert Klemm vom TV Waldgirmes. Foto: Friedhelm Rücker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Brühl (red). Beim ersten Seniorenbeachvolleyballturnier Deutschlands in Coronazeiten, das in Brühl (Nordrhein-Westfalen) stattfand, hat sich der TV Waldgirmes wacker geschlagen. Die Lahnauer schickten drei Teams ins Rennen. Alle präsentierten in der Klasse der über 53-Jährigen trotz der derzeitig eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten in guter Form. In der Gruppenphase setzte sich das Team Norbert Klemm/Jochen Graubner knapp gegen die Vereinskollegen Friedhelm Rücker/Matthias Marcard durch und landeten in ihrer Staffel auf dem zweiten Rang. Im Halbfinale und im Spiel um Platz drei mussten sie die Überlegenheit der Jüngeren anerkennen.

Rücker/Marcard wurden nach hartem Kampf und starker Abwehrleistungen Siebter. Das Duo Karl Schumann/Jörg Cronau zeigte dagegen, dass es mit dem Niveau der jüngeren Teams mithalten kann.

Gegner hat im Finale

die bessere Kondition

Nachdem sich die Lahnauer in der Gruppenphase nur ganz knapp dem Kontrahenten aus Frankfurt geschlagen geben mussten, setzten sie sich im Halbfinale mit 2:1 gegen die Truppe aus Nordrhein-Westfalen mit dem Ex-Bundesligaspieler Johann Klein durch. Im Endspiel traf das Duo aus Waldgirmes auf Michael Oldenburg/Rolf von der Lühe. Der Gegner gewann in den vergangenen beiden Jahren die Deutsche Meisterschaft und gefiel auch an diesem Tag mit einer beeindruckenden Kondition. Schumann und Cronau investierten zwar viel, aber am Ende setzte sich der Favorit mit 2:0 durch.