Die nächste schwere Aufgabe

LAHNAU-WALDGIRMES - Nachdem die Zweitliga-Volleyballerinnen des TV Waldgirmes zuletzt das Hessenderby gegen den TG Bad Soden mit 1:3 abgegeben haben, geht es nun am kommenden Sonntag um 16 Uhr zum starken SV Lohhof. Die Gastgeberinnen gewannen ihre vorherigen drei Spiele deutlich und ergatterten sich dadurch den fünften Tabellenplatz. Der formstarke SV Lohhof besiegte unter anderem auch den letztwöchigen Gegner vom TVW und ist deshalb nicht zu Unrecht ziemlich weit oben zu finden.

Und so wartet auf Trainer Samuel Schoele und sein Waldgirmeser Team erneut eine schwere Aufgabe. "Wir haben die Woche genutzt, um unser Spiel zu verfeinern und eine gute Leistung gegen Lohhof abzuliefern. Wir sind bereit für die nächste Partie".

In den noch sechs verbleibenden Begegnungen im laufenden Jahr wollen die Lahnauerinnen ihren derzeitigen Mittelfeldplatz (8.) festigen und die bisherigen Leistungen anknüpfen. Allerdings stehen in den nächsten Wochen noch einige Partien gegen die Topmannschaften der Liga an. Trotz des straffen Programms liegt nun der Fokus vorerst auf kommenden Sonntag, an dem der TV Waldgirmes versuchen wird, alles zu geben, um am Ende als Sieger vom Platz gehen. Die Zuschauer dürfen ein umkämpftes Spiel erwarten, das live auf sport1extra.de übertragen wird.