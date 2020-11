Gut vorbereitet gegen den TV Altdorf

Christine Glaab kommt ursprünglich aus Breuberg, eine Stadt im südhessischen Odenwald. Mittlerweile wohnt sie aber in Gießen und studiert an der Justus-Liebig-Universität ErnährungswissenschaftenSie teilt sich eine WG mit Milena Potpara, der ehemaligen Kapitänin des TV WaldgirmesFür den TVW geht sie mittlerweile in ihre vierte Saison und stieg mit dem Verein in die 2. Bundesliga auf. In dieser Saison führt sie die Mannschaft als Co-Kapitänin auf das Feld. Die 23-jährige Zuspielerin backt gerne und ist - auch wegen der Corona-Pandemie - aktuell gerne als Handwerkerin in den eigenen vier Wänden tätig. (tis)