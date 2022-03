Heimische U 14-Volleyballerinnen Fünfte bei den "Hessischen"

Siegerehrung in Atzbach: Die U 14-Mädels von der JSG Waldgirmes/Wetzlar (in hellblauen Trikots) freuen sich über Platz fünf bei den "Hessischen". Foto: TV Waldgirmes

WETZLAR/WALDGIRMES - Bei den Hessischen Meisterschaften der U 14-Volleyballerinnen in der Sporthalle der Lahntalschule in Atzbach, die im Spielmodus "Vier-gegen-vier" ausgetragen wurden, hat sich die JSG Waldgirmes/ Wetzlar Platz fünf gesichert. Erreicht hatte der heimische Nachwuchs das Finale der Landestitelkämpfe mit Platz drei in der Qualifikationsrunde.

In der Vorrunde warteten mit dem VC Wiesbaden IV und dem TuS Kriftel, den späteren Finalisten, gleich zwei schwere Gegner auf die Mädchen. Mit einer anfänglich großen Nervosität gegen die starken Wiesbadenerinnen unterliefen ihnen zunächst viele Fehler, folglich wurde der erste Satz mit 4:25 verloren. Im zweiten Durchgang fanden die Lokalmatadorinnen ihre Konzentration wieder, spielten geschlossener und kamen bis auf 15:25 heran. Im zweiten Vorrundenspiel gegen Kriftel behaupteten sich die Waldgirmeserinnen besser, verloren aber letztendlich mit zweimal 16:25. Im Duell um Platz fünf ging es dann gegen den SC Königsstein. Ständige Führungswechsel mit vielen sehenswerten Ballwechseln gestalteten das Spiel bis zum letzten Punkt spannend. Die JSG hatte in den entscheidenden Phasen das glücklichere Händchen und setzte sich mit 25:23 und 29:27 durch.

Hessenmeister wurde die vierte Mannschaft des VC Wiesbaden gefolgt vom TuS Kriftel, dem VC Wiesbaden II und den Biedenkopf-Wetter Volleys. Für die JSG Waldgirmes/Wetzlar spielten, Nia Koch, Lotta Groh, Marie Keller, Milla Hermann, Lina Hoffmann und Emily Lang.