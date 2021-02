Hoffnungen auf Volleyball-DM noch nicht gestorben

Dem Volleyballnachwuchs in Hessen soll die Möglichkeit auf überregionale Titelkämpfe im Jahr 2021 (noch) nicht genommen werden. Foto: Joaquim Ferreira

WIESBADEN - Der Hessische und der Deutsche Volleyball-Verband machen den Nachwuchsmannschaften in Hessen, in Rheinland-Pfalz und im Saarland noch Hoffnung auf Südwestdeutsche und auf Deutsche Meisterschaftsturniere 2021 in den Altersklassen U 20, U 18, U 16 und U 14.

Auf Regionalebene sollen die Meister im Mai ermittelt werden, ehe die Besten im Juni um die nationalen Titel spielen könnten. Auf www.hessen-volley.de heißt es dazu: "Allerdings sind alle diese Termine nicht endgültig und weiterhin unter Vorbehalt. Zum einen werden noch Gespräche mit den Ausrichtern geführt und zum anderen stellt auch die Infektionslage ein großes Fragezeichen dar."

Grundsätzlich will der HVV die Möglichkeit schaffen, dass sich Teams aus Hessen für Deutsche Meisterschaften qualifizieren können. Wann und wie Qualifikationsspiele stattfinden werden, will der Verband nach einer Befragung derjenigen Teams entscheiden, die in den Jugend-Oberligen spielen.

Ines Prokein, Vorsitzende der Jugendkommission im HVV, arbeit außerdem bereits daran, Nachwuchsteams den Weg aus dem Lockdown zu ebnen. Sie sagt: "Wir möchten eure Ideen sammeln und daraus dann ein Angebot für alle erstellen. Gerne wollen wir Turnier- oder vielleicht sogar kleine Camp-Angebote im Internet veröffentlichen. Egal ob indoor oder outdoor, bitte werdet kreativ und erzählt uns davon."