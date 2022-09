Im zweiten Jahr wird bei Eileen Biedenkapp alles anders

Eileen Biedenkapp kommt aus Rodheim, einem Staddteil von Rosbach vor der HöheDort fing sie im Alter von etwa zwölf Jahren auch mit dem Volleyball an und schaffte den Sprung in das Landesliga-Team der Frauen. Obwohl sie mehere Sportarten wie Tanzen, Tischtennis oder Leichtathletik, entschied sie sich für das Spiel am hohen Netz. 2020 zog sie nach Gießen. Zum Studieren, aber auch um im Volleyball den nächsten Schritt zu machen. So schloss sie sich zunächst dem Oberligisten USC Gießen an, ehe sie nun im zweiten Jahr für den TV Waldgirmes auf Punkrejagd geht. Die Lehramtsstudentin mit den Fächern Sport und Deutsch für Gymnasium trainierte in ihrem Heimatverein auch schon eine Jugend und wird von ihrem Trainer Samuel Schoele als "sehr sozial" beschrieben. (tis)