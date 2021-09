Immerhin ein Punkt zum Drittligastart

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WALDGIRMES - Im ersten Saisonspiel der Dritten Volleyball-Liga Süd hat sich der TV Waldgirmesbeim Volleyballinternat Frankfurt knapp mit 2:3 (18:25; 22:25; 25:22; 25:19; 11:15) geschlagen geben müssen, womit die umformierten Lahnauer aber immerhin den ersten Zähler eingesackt haben. Das neue Trainerteam mit Athletiktrainer Marek Bender, der schon früher für den Verein auflief, sowie Headcoach Lukas Zielinski, hatte im Vorfeld angekündigt, gewinnen zu wollen. "Die jungen Frankfurter haben ein starkes Spiel gezeigt. Nach der langen Pause hätten wir natürlich gerne gewonnen, leider hat es knapp nicht gereicht".

Der TVW, der keinen guten Start erwischte und die beiden ersten Sätze abgeben musste, fand mit laufender Zeit immer besser ins Spiel. Mit ordentlichem Druck setzten die Lahnauer alles daran, wieder zurück in die Partie zu finden. Am Ende eines ausgeglichenen dritten Durchgangs sicherte sich Waldgirmes mit einer Aufschlagsserie von Henri Oetken den Satzgewinn. Im nächsten Abschnitt startete der Gast direkt voll durch und war schon früh in Führung und setzten sich trotz des zwischenzeitlichen 14:15-Anschlusses durch die Frankfurter Talente noch deutlich mit 25:19 durch. Im fünften Satz drehte sich das Spiel wieder zugunsten der Gastgeber, die, obwohl TVW-Coach Zielinski in einer Auszeit die richtigen Worte gefunden zu haben schien und Waldgirmes noch einmal ausglich, das bessere Ende für sich hatten.

Bereits am kommenden Wochenende geht es mit dem ersten Heimspiel weiter. Zu Gast ist dann Mitfavorit TG Rüsselsheim II.