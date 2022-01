Leonie Amann: Ein Glücksfall auf Umwegen

Leonie Amann wohnt in Gießen, stammt aber aus Weinheim, einer Stadt in Baden-Württemberg an der Grenze des Odenwalds. Mit dem Volleyball fing die Linkshänderin bei der SG Hohensachsen an. Mit 12 zog sie für drei Jahre mit ihren Eltern und ihrem Bruder in die USA, an einer Schule in San Francisco konnte sie ihrer großer Leidenschaft nachgehen. Zurück in Deutschland, schloss sie sich der TSG Heidelberg-Rohrbach an, trainierte aber später schon beim VC Offenburg mit und kam auch im dortigen Jugendteam zum Einsatz. Nach ihrem Abitur wechselte sie fest zu dem Zweitligisten und wohnte fortan in Freiburg. Im Frühjahr 2021 zog die 21-Jährige schließlich nach Gießen, um dort Medizin zu studierenDiverse Cafés, das Kloster Schiffenberg oder auch das Lahnufer gehören zu den Lieblingsorten der Diagonalspielerin, die auch schon auf der Mitte beziehungsweise Außen ihr Können gezigt hat. Seit dieser Saison geht Leonie Amann für den TV Waldgirmes auf Punktejagd. In ihrer Freizeit liest sie gerne, wandert oder reist durch die Welt. (tis)