Mit "Leichtigkeit" zu den nächsten Punkten

LAHNAU-WALDGIRMES - Zum nächsten Heimspiel in der 2. Bundesliga Süd am Samstag um 20 Uhr in der Turnhalle der Lahntalschule in Atzbach erwarten die Volleyballerinnen des TV Waldgirmes mit dem TV Holz eine wohl machbare Aufgabe.

Die Gegnerinnen erwischten keinen guten Saisonstart und stehen noch ohne Sieg auf dem drittletzten Tabellenplatz - knapp vor dem MTV Stuttgart II, gegen den der TVW zuletzt zwei Punkte im Tiebreak ergatterte. Neben diesem Erfolg hatte die Mannschaft um Kapitänin Lea Berboom schon zum Rundenauftakt gegen den TV Planegg-Krailling klar 3:0 gewonnen. Die Holzer "Volleys" hingegen können bisher nur auf zwei unglücklich verlorene Fünf-Satz-Duelle zurückblicken und sind daher sicherlich hochmotiviert, den ersten Sieg einzufahren. Was die Lahnauerinnen, die sich in der Vergangenheit schon einige spannende Duelle mit dem TVH lieferten, natürlich tunlichst vermeiden wollen.

Gastgeber-Trainer Samuel Schoele hofft auf weitere Punkte und fordert von seinem Team, "die Ruhe zu behalten und insbesondere in Abwehr und Aufschlag an die Leistung vom letzten Mal anzuknüpfen. Wenn es uns jetzt noch gelingt, die Leichtigkeit aufs Feld zu bringen, dann haben wir gute Chancen".