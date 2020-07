Olga Krivosheeva dem TV Wetzlar für immer dankbar

Olga Jurjewna Krivosheeva (59) spielte 264 Mal für die sowjetische Volleyball-NationalmannschaftNeben Irina Kirillowa galt sie in den 80er Jahren als weltbeste ZuspielerinSie ist 1,80 Meter groß und stammt aus Nowosibirsk in Sibirien. Sie spielte unter anderem für ADK Alma Ata (Almaty), Vakifbank Ankara, den Schweriner SC, VC Pawlodar und den TV Wetzlar1985 wurde sie in den Niederlanden Europameisterin, drei Jahre später holte sie die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in SeoulDie 59-Jährige ist Lehrerein an der Freiherr-vom-Stein-Schule in Wetzlar und lebt mit ihrem Mann Sergey, einem ehemaligen Volleyball-Profi, im Blankenfeld. Sie hat zwei Söhne, Sergey jr. und Mitchell, sowie einen Enkel, Levi (afi)