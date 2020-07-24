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Volleyball Wetzlar

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Freitag, 24.07.2020 - 15:30
4 min

Olga Krivosheeva dem TV Wetzlar für immer dankbar

Sie gehörte zu den besten Volleyballerinnen weltweit - durch ein Zufall kam Olga Krivosheeva zum TV Wetzlar.

Alexander Fischer: Chefreporter Wetzlar
Von Alexander Fischer
Chefreporter Wetzlar
Eine glückliche Familie: Olga Krivosheeva und Ehemann Sergey (hinten) mit ihren Söhnen Mitchell (r.), Sergey jr. und Schwiegertochter Anne. Foto: Olga Krivosheeva

Eine glückliche Familie: Olga Krivosheeva und Ehemann Sergey (hinten) mit ihren Söhnen Mitchell (r.), Sergey jr. und Schwiegertochter Anne. Foto: Olga Krivosheeva

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Fotos

Eine glückliche Familie: Olga Krivosheeva und Ehemann Sergey (hinten) mit ihren Söhnen Mitchell (r.), Sergey jr. und Schwiegertochter Anne. Foto: Olga Krivosheeva

Eine glückliche Familie: Olga Krivosheeva und Ehemann Sergey (hinten) mit ihren Söhnen Mitchell (r.), Sergey jr. und Schwiegertochter Anne. Foto: Olga Krivosheeva

An alte Bundesliga-Zeiten anknüpfen: So titelte diese Zeitung einst nach der Verpflichtung von Weltklassespielerin Olga Krivosheeva (2.v.l.). Foto: WNZ-Archiv

An alte Bundesliga-Zeiten anknüpfen: So titelte diese Zeitung einst nach der Verpflichtung von Weltklassespielerin Olga Krivosheeva (2.v.l.). Foto: WNZ-Archiv

Gehörte am Netz zu den Besten ihres Fachs: Olga Krivosheeva im Trikot des TV Wetzlar. Foto: WNZ-Archiv

Gehörte am Netz zu den Besten ihres Fachs: Olga Krivosheeva im Trikot des TV Wetzlar. Foto: WNZ-Archiv

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ZUR PERSON

Olga Jurjewna Krivosheeva (59) spielte 264 Mal für die sowjetische Volleyball-NationalmannschaftNeben Irina Kirillowa galt sie in den 80er Jahren als weltbeste ZuspielerinSie ist 1,80 Meter groß und stammt aus Nowosibirsk in Sibirien. Sie spielte unter anderem für ADK Alma Ata (Almaty), Vakifbank Ankara, den Schweriner SC, VC Pawlodar und den TV Wetzlar1985 wurde sie in den Niederlanden Europameisterin, drei Jahre später holte sie die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in SeoulDie 59-Jährige ist Lehrerein an der Freiherr-vom-Stein-Schule in Wetzlar und lebt mit ihrem Mann Sergey, einem ehemaligen Volleyball-Profi, im Blankenfeld. Sie hat zwei Söhne, Sergey jr. und Mitchell, sowie einen Enkel, Levi (afi)

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Volleyball Wetzlar Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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