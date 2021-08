Samuel Schoele: Alles andere als ein Fremder

Samuel Schoele (40) stammt aus FrankfurtNachdem er nach dem Abitur nach Berlin zog, ging es für ihn weiter nach England, wo er seinen Bachelor in Physik fertigstellte. Die Fortsetzung des Studiums erfolgte in Marburg und Frankfurt. 2019 schloss er zudem noch in Mainz sein Lehramtsstudium mit den Fächern Physik und Philosophie ab. Zu dieser Zeit trainierte er schon längst die Regionalliga-Frauen der TSG Mainz-BretzenheimZuvor war der B-Lizenz-Inhaber für den VC Wiesbaden aktiv. Da er sowohl als Trainer als auch als Schiedsrichter eine gute Figur abgab, entschied er sich dafür, als Spieler seine Karriere bei der Spielvereinigung Hochheim zu beenden. Dort kam er als Libero zum Einsatz. Zuvor zeigte er als Zuspieler beim VfL Marburg, dem VfL Goldstein und in England an der der University of Wawrick sein Können. Seit Sommer ist Samuel Schoele, der zudem als Veranstaltungsleiter ein Restaurant in Darmstadt führt, Trainer der Frauen des TV WaldgirmesAb dem 1. August zieht er dafür nach Pohlheim (tis)