Selbstbewusst die Erfolgswelle weiter reiten

LAHNAU-WALDGIRMES - Die Drittliga-Volleyballer des TV Waldgirmes und ihr Trainer Lukas Zielinski starten nach dem 3:1-Auswärtserfolg zuletzt in Feldkirchen mit viel Selbstbewusstsein in das Heimspiel am Samstag um 20 Uhr in der Sporthalle der Lahntalschule Atzbach gegen die Auswahlmannschaft des Volleyballinternats Frankfurt.

Die kommenden Erstliga- und Nationalspieler haben in der Vorrunde schon gezeigt, dass sie in diese Klasse gehören und den TVW in Frankfurt mit 3:2 geschlagen. Mittlerweile läuft es für das Internat allerdings nicht mehr so gut. Mit gerade einmal fünf Punkten steht das Team auf dem vorletzten Tabellenplatz. Nach der zweiwöchigen Pause stehen die Nachwuchsvolleyballer also ordentlich unter Druck. Weil die Lahnauer zur Zeit deutlich besser in Form zu sein scheinen, nehmen sie dieses Mal wohl klar die Favoritenrolle ein.

Somit stehen die Vorzeichen also anders als noch zum Saisonauftakt. Waldgirmes schwimmt auf einer Erfolgswelle und festigte den dritten Tabellenplatz, der für die Aufstiegsrunde berechtigt. Allerdings, so Libero Tobias Rücker: "Ein Sieg gegen Frankfurt ist Pflicht, wenn wir unter die ersten Drei wollen. Wir sind zuversichtlich, uns dieses Mal zu revanchieren. Mit dem Heimpublikum im Rücken kann also der nächste Schritt getan werden".