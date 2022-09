Stammplatz: Heimschwäche, Nordsee, erste richtige Hürde

Was läuft am Sport-Wochenende in Mittelhessen? Wir blicken vom "Stammplatz" aus darauf. Fotos: Alexander Fischer, Jens Kaliske, Jenniver Röczey, Jörg Förster, Steffen Bär

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: zum Auftakt reisen die Gießen 46ers mit neuem Personal in den Norden, Hüttenbergs Handballer sind unzufrieden mit Heimpunkte-Konto, ein Ukrainer beim FC Burgsolms in Top-Form und ein Dutenhofener Handballer im Nachbarort. Außerdem dabei: der RSV Lahn-Dill in der Buderus-Arena.

Im Fokus:

"Gude in Gießen": Neuzugang Igor Cvorovic (M.) wird von 46ers-Cheftrainer "Frenki" Ignjatovic (l.) und dessen "Co" Nikola Stanic in der Sporthalle Ost begrüßt. Foto: Alexander Fischer

Basketball:

Gießen 46ers bauen in Bremerhaven auch auf Igor Cvorovic

Preisfrage: Was haben die Gießen 46ers und ihr letzter Neuzugang Igor Cvorovic gemeinsam? Die Antwort ist einfach: Sie betreten Neuland. Im Falle des Clubs von der Lahn die ProA, im Falle des 26-Jährigen deutschen Boden. Nach zwei sportlichen Abstiegen aus der Basketball-Bundesliga, von denen einer durch eine teure Wildcard noch einmal abgewendet werden konnte, beginnt für den Altmeister an diesem Samstag mit dem Gastspiel bei den Eisbären Bremerhaven (19 Uhr, Stadthalle) eine neue Zeitrechnung. Die der Mann aus Montenegro, der am Dienstagbend endlich von Podgorica kommend in Frankfurt gelandet ist, mit Leben erfüllen soll. "Ich hoffe, ich kann ihn einsetzen", ließ Neu-Trainer Branislav Ignjatovic den 2,06-Meter-Schlaks am Donnerstagvormittag beim Training in der Rivers-Sporthalle erst einmal in der zweiten Fünf auflaufen, da dessen Spielerpass noch fehlte. "Bis Samstag aber müssten die letzten Formalitäten abgeschlossen sein", so der neue Hoffnungsträger auf der 46ers-Bank.

Handball:

Für den TV Hüttenberg wird es auch zu Hause Zeit zu siegen

Die Forderung, mit der Johannes Wohlrab seine Schützlinge auf die Platte schickt, ist eindeutig und lässt keine Zweifel offen: "Wir wollen endlich unseren ersten Heimsieg einfahren", erklärt der Trainer von Handball-Zweitligist TV Hüttenberg vor dem Duell gegen die Wölfe Würzburg am Samstagabend (Anwurf: 19.30 Uhr). Denn bislang ist das Heimpunkte-Konto der Blau-Weiß-Roten leer. Fairerweise muss jedoch erwähnt werden, dass mit der HSG Nordhorn-Lingen und dem HBW Balingen-Weilstetten bislang nur Spitzenteams im Sportzentrum zu Gast waren. Dies ändert sich jedoch an diesem Wochenende: Würzburg rangiert derzeit mit 2:6 Punkten und noch null Auswärtszählern auf Tabellenplatz 17, die Hüttenberger sind mit 4:4 Punkten sechs Ränge weiter oben angesiedelt. "Unabhängig von ihrem Start sind die Wölfe ein richtig guter Gegner, gegen den es immer heiß zur Sache geht. Dieses Duell hat mittlerweile einen kleinen Derbycharakter, da musst du von der ersten Sekunde an hellwach und bereit sein", so Wohlrab.

Spruchreif - Das Zitat zum Wochenende

Der dazugehörige Artikel:

Ein Spitzenspiel für den FC Burgsolms - oder doch nicht?

Der Fußball-Gruppenligist gastiert bei der TSG Wieseck. Mit von der Partie: Vadim Petrenko. Der Ukrainer ist in Topform. Auch wenn er in täglicher Sorge um seine Liebsten ist.

Weitere Meldungen:

Rollstuhlbasketball:

RSV Lahn-Dill muss sich in Acht nehmen

Am Samstagabend fliegt endlich wieder die orangene Lederkugel durch die Buderus-Arena. Zur Heimspielpremiere 2022/2023 erwartet der deutsche Rollstuhlbasketball-Meister RSV Lahn-Dill um 19.30 Uhr die Dolphins Trier in Wetzlar. Gegen die zuletzt starken Moselstädter geht der Titelverteidiger mit jeder Menge Neuerungen an den Start. Vor allem der erste Auftritt der drei Zugänge vor eigenem Publikum sorgt für Vorfreude, haben die US-amerikanische Paralympicssiegerin Rose Hollermann, der britische Weltmeister Ghazain Choudhry und Deutschlands Nationalspieler Matthias Güntner doch bereits zum Saisonstart in Frankfurt wichtige Akzente setzen können. Der Gast aus Trier wird es in seiner aktuellen Form den Mittelhessen aber bestimmt nicht einfach machen. Zum Auftakt boten die Dolphins dem klar favorisierten und personell aufgerüsteten Hannoveranern die Stirn, sahen bereits wie der Sieger aus, ehe am Ende eine 70:72-Niederlage zu Buche stand. Und auch beim letzten Testspiel vor Saisonstart Mitte September leisteten die Trierer bis weit ins vierte hinein dem RSV erbitterten Widerstand.

Handball:

Wenn der Dutenhofener im Nachbarort, aber beim Gegner spielt

Drei Spiele haben die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen III und die HSG Dilltal, die im Sommer Seite an Seite in die Männerhandball-Landesliga Mitte aufgestiegen sind, in der neuen Spielklasse absolviert, da kommt es bereits wieder zum "ewig jungen" und aus der Bezirksoberliga altbekannten Duell. Und in dieses, das am Samstagabend um 19 Uhr in der Sporthalle in Münchholzhausen stattfindet, geht vor allem ein Dilltaler Akteur mit einem besonderen Gefühl: Leon Becker. "Das ist ganz klar ein besonderes Spiel für mich, aber auch eines, auf das ich mich am meisten freue", berichtet der Rückraumspieler, der aus Dutenhofen stammt und seine gesamte Jugend- sowie die erste Aktivenzeit bei den Grün-Weißen verbracht hat, ehe es ihn zur Saison 2020/21 nach Dilltal zog. "Die Verbindung zu Spielern in der Mannschaft ist natürlich noch da. Von den Zuschauern kenne ich die meisten. Das wird schon wieder speziell sein am Samstagabend!"

Wenn am Samstag - mal wieder - das Duell zwischen der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen III und der HSG Dilltal steigt, dann ist es für Leon Becker (am Ball) ein ganz besonderes Derby. Denn der Rückraumspieler lebt in Dutenhofen, spielt aber in Dilltal. Foto: Jörg Förster

Volleyball:

Waldgirmeser Volleyballer wollen sich oben festsetzen

Die Genugtuung über den gelungenen Saisonstart überwiegt, die Enttäuschung über das Aus im Hessenpokal ist verdaut: Eine Woche nach dem 3:1-Erfolg über die TGM Mainz-Gonsenheim und sechs Tage nach dem 0:3 auf neutralem Wiesbadener Boden gegen Zweitligist TuS Kriftel wollen die Drittliga-Volleyballer des TV Waldgirmes alles daran setzen, sich im Vorderfeld der Südstaffel zu etablieren. "Wir sind der Favorit, wir wollen gewinnen, wir wollen mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten", redet TVW-Trainer Lukas Zielinski nicht lange um den heißen Brei herum. Will heißen: Am zweiten Spieltag als Gast des TSV Speyer (Samstag, 19 Uhr, SZ Kolb Osthalle) ist ein deutlicher Erfolg für die ambitionierten Lahnauer Pflicht.

Durch die Linse - Das Foto

Der dazugehörige Artikel:

Die erste Hürde wartet auf den TV Braunfels

Der Tischtennis-Hessenligist aus der Schlossstadt trifft mit Fehlheim II auf ein Team, das - wie er selbst - noch unbezwungen ist. Der Kapitän erwartet eine gegnerische Wundertüte.

Die Story:

Seit acht Jahren an der Spitze des Hessischen Handball-Verbandes: Gunter Eckart war und ist in dieser Funktion auch ein steter Mahner. (Archivfoto: Herbert Krämer)

HHV-Präsident: "Kalte Duschen sind kein Grund für Absagen

Gunter Eckart weiß, dass in den kommenden Wochen wegen Corona und Energiekrise einiges auf die hessischen Handballer zukommt. Der Odenwälder im Interview.

Der Weg zu den Artikeln:

Bleibt sportlich.