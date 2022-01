Tabellenführer stellt sich Waldgirmes vor

Jetzt teilen:

LAHNAU-WALDGIRMES - Im ersten Spiel des neuen Jahres geht es für die Volleyballerinnen des TV Waldgirmes in der 2. Bundesliga Süd direkt heiß her. Zu Gast in der Turnhalle der Lahntalschule in Atzbach ist am Samstag um 16 Uhr der Tabellenführer VC Wiesbaden II, die eine fast makellose Saison spielt und als klarer Favorit anreist. Nur zweimal verlor die Bundesligareserve aus der Landeshauptstadt bislang, im Hinspiel war für den TVW bis auf einen Satz nichts zu holen.

Nach den eher enttäuschenden Ergebnissen im Dezember finden sich die Waldgirmeserinnen nach dem Jahreswechsel mitten im Abstiegskampf wieder, aktuell stehen sie auf dem drittletzten Platz. Aufgrund der engen Tabellensituation ist aber schon mit nur einem Sieg ein Sprung ins Mittelfeld wieder möglich.

Gerade deshalb haben Trainer Schoele und sein Team sich zuletzt noch einmal besonders intensiv vorbereitet, um am Wochenende nicht wieder mit leeren Händen dazustehen.

Am Samstagnachmittag wird sich dann zeigen, ob die junge Truppe vor heimischer Kulisse endlich wieder jubeln darf. Gut zu gebrauchen wären die Punkte im Abstiegskampf allemal.