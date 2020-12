TV Waldgirmes sieht sich in seinen Zweifeln bestätigt

Zuletzt hatte die VBL mit Blick auf die Corona-Pandemie klargemacht, dass es jedem Verein in der 2. Bundesliga möglich ist, während des Spielbetriebs aus der 2. Liga auszusteigenKosten ab dem 1. August: 8000 Euro Zudem würde der Club dann als erster Absteiger feststehen. Hohe Preise, um sich vor einem gesundheitlichen Risiko zu schützen.

Schlechte Erfahrungen hatte der BSV Ostbevern, ein Verein in Nordrhein-Westfalen, gemacht. Dort hatten sich sechs (!) Spielerinnen beim Gegner während der Partie angestecktAnschließend hatte der Club klargemacht, dass ein einfaches "weiter so" nicht möglich sei.

In der 2. Liga Süd der Männer hatte die TGM Gonsenheim unlängst eine Unterbrechung des Spielbetriebs gefordert und einen Brief an Liga und Vereine geschickt. Eine Pausierung des Spielbetriebs sei keinesfalls ein Eingeständnis von Schwäche, sondern wäre ein Zeichen der solidarischen Verantwortungsübernahme für unsere Volleyballsportler sowie für alle Menschen in unserem Land", schrieb der Verein. Die VBL kam dieser Aufforderung schließlich am Dienstag nach. (tis)