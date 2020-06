TVW-Frauen weiterhin in der Südstaffel

Jetzt teilen:

Lahnau-Waldgirmes (lew/ red). Die Zweitliga-Volleyballerinnen vom TV Waldgirmes wissen jetzt, auf welche Gegner sie in der kommenden Saison 2020/21 treffen. Denn der Vorstand der Volleyball-Bundesliga (VBL) hat die Staffeleinteilungen für die 2. Ligen verabschiedet und bekanntgegeben. Insgesamt werden in den vier Staffeln 55 Mannschaften den Spielbetrieb aufnehmen. Das sind drei Teams mehr als in der vorangegangenen Saison. Durch den Vorstandsbeschluss vom 18. März 2020 gab es in der vergangenen Runde keine sportlichen Absteiger aus der 2. Bundesliga, Drittligisten erhielten aber die Möglichkeit, Lizenzanträge für die 2. Liga zu stellen.

Die Lahnauerinnen treten weiterhin in der Südstaffel an - zusammen mit dem VV Grimma, dem VC Neuwied, den Roten Raben Vilsbiburg II, dem SV Lohhof, dem MTV Stuttgart II, dem VC Wiesbaden II, dem TV Holz, dem TV Dingolfing, dem TV Planegg-Krailling, der TG Bad Soden (Aufsteiger aus der 3. Liga Süd), dem TV Altdorf (Aufsteiger aus der 3. Liga Ost) und VCO Dresden (Sonderspielrecht).

Vorfreude auf ein

neues Hessenderby

Sehr erfreulich sei laut TVW-Manager Friedhelm Rücker aus Waldgirmeser Sicht, dass "mit der TG Bad Soden ein weiterer hessischer Verein vertreten ist und somit ein echtes Lokalderby ansteht. Jetzt sind alle gespannt, ob die Runde im September wie geplant starten kann, mit oder ohne Zuschauer."