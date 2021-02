TVW-Mädels wollen Aufwärtstrend fortsetzen

Jetzt teilen:

LAHNAU-WALDGIRMES - Für die Zweitliga-Volleyballerinnen des TV Waldgirmes steht am Samstag um 20 Uhr in der Sporthalle der Lahntalschule in Atzbach ein für den weiteren Saisonverlauf richtungsweisendes Kellerduell gegen den TV Planegg-Krailing an.

Die Gegnerinnen aus Oberbayern stehen mit drei Punkten und einem Spiel mehr in der Tabelle einen Platz vor den Gastgeberinnen. Im Hinspiel drehte Planegg-Krailling einen 0:2-Satzrückstand und siegte noch mit 3:2. Dass sie eine solche Führung in einen 3:0-Erfolg verwandeln können, zeigten die Lahnauerinnen eindrucksvoll am vergangenen Spieltag, an dem sie souverän drei Punkte gegen die Vorwärts Sachsen Volleys Grimma erspielten. "Das war ein sehr gutes Spiel von uns, auch wenn Grimma überraschend viele Eigenfehler gemacht hat. Wir haben befreit aufgespielt, und ich hoffe, wir können daran anknüpfen."

Dieser Aufwärtstrend soll nun am Wochenende bestätigt werden. Hierfür gilt es, den Einsatz und die Motivation der vergangenen Wochen indie Heimpartie mitzunehmen und somit die Punkte in Waldgirmes zu behalten. Die Begegnung wird erneut auf sporttotal.tv übertragen.